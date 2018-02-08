Bank Respublika предлагает нефтяникам наличные кредиты со скидкой

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Начиная с сегодняшнего дня и до конца февраля Bank Respublika объявляет скидку до 3% по наличным кредитам для работников нефтегазовой промышленности.

Об этом сообщили Report в банке.

В рамках кампании, каждый работник нефтегазовой сферы может также воспользоваться и скидкой до 50% на комиссию. Максимальная сумма кредита составляет 10 тыс. манатов и выдается сроком до 36 месяцев. В зависимости от размера официальной прибыли, кредит до 10 тыс. манатов может быть выдан и без поручителей.

Получить подробную информацию об условиях кредита можно на официальном сайте, Facebook странице банка и по номеру 144.