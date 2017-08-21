Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Банк Республика предлагает наличный кредит с комиссией 0% и скидкой 2%.
Об этом сообщили Report в банке.
Оплатить взнос за образование или приобрести все необходимое к школе или университету теперь можно, получив наличный кредит без комиссии и со скидкой 2% на годовую процентную ставку.
Максимальная сумма кредита составляет 10 000 манатов со сроком до 24 месяцев. Сумма до 3 тыс. манатов может быть предоставлена без поручителя.
Важным преимуществом данного предложения является отсутствие необходимости в предоставлении справки о поступлении абитуриента, если кредит приобретается для оплаты обучения.
Наряду с этим, действует предложение по кредиту на 36 месяцев, при необходимости снизить ежемесячный взнос.
Получить подробную информацию о кредите можно по ссылке.
Также можно оставить онлайн заявку.
Namiq HüseynovАвтор новости
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