Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Банк Республика предлагает наличный кредит с комиссией 0% и скидкой 2%.

Об этом сообщили Report в банке.

Оплатить взнос за образование или приобрести все необходимое к школе или университету теперь можно, получив наличный кредит без комиссии и со скидкой 2% на годовую процентную ставку.

Максимальная сумма кредита составляет 10 000 манатов со сроком до 24 месяцев. Сумма до 3 тыс. манатов может быть предоставлена без поручителя.

Важным преимуществом данного предложения является отсутствие необходимости в предоставлении справки о поступлении абитуриента, если кредит приобретается для оплаты обучения.

Наряду с этим, действует предложение по кредиту на 36 месяцев, при необходимости снизить ежемесячный взнос.

Получить подробную информацию о кредите можно по ссылке.

Также можно оставить онлайн заявку.