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    Банк Республика предлагает наличный кредит с комиссией 0% и скидкой 2%

    Банк в связи с началом нового учебного года проводит новую кредитную кампанию

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Банк Республика предлагает наличный кредит с комиссией 0% и скидкой 2%.

    Об этом сообщили Report в банке.

    Оплатить взнос за образование или приобрести все необходимое к школе или университету теперь можно, получив наличный кредит без комиссии и со скидкой 2% на годовую процентную ставку.

    Максимальная сумма кредита составляет 10 000 манатов со сроком до 24 месяцев. Сумма до 3 тыс. манатов может быть предоставлена без поручителя.

    Важным преимуществом данного предложения является отсутствие необходимости в предоставлении справки о поступлении абитуриента, если кредит приобретается для оплаты обучения.

    Наряду с этим, действует предложение по кредиту на 36 месяцев, при необходимости снизить ежемесячный взнос.

    Получить подробную информацию о кредите можно по ссылке.

    Также можно оставить онлайн заявку.

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