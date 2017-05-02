Bank Respublika предлагает наличные кредиты без комиссии

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В преддверии 25-летия Bank Respublika объявляет месяц без комиссии по наличным кредитам.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, максимальная сумма наличного кредита составляет 5 тыс. манатов и предоставляется на срок до 18-ти месяцев. Подробнее об условиях выдачи наличного кредита можно ознакомиться на официальном сайте банка www.bankrespublika.az.

Оплату наличного кредита клиенты банка могут доверить бесплатной услуге автоплатежа через интернет-отделение банка. Данный сервис автоматически будет списывать с указанной карты платеж по кредиту, что по умолчанию исключает беспокойство о просрочке при оплате кредитов.

Bank Respublika начал свою деятельность 22 мая 1992 года и за эти годы стал одним из ведущих банков Азербайджана. В этом году банк отмечает 25-летие, в связи с чем запланированы ряд приятных сюрпризов для своих клиентов, которые будут предоставляться на протяжении всего года.