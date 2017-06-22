Bank Respublika предлагает микрокредиты без комиссии

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ ОАО Bank Respublika до 15 июля предлагает микрокредиты без комиссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, максимальная сумма кредита составляет 20 тыс. манатов или эквивалент в долларах, предлагается на срок до 24 месяцев c процентной ставкой от 12% годовых. Заявку для получения микрокредита можно подать, обратившись в любой из офисов банка.

Согласно новым условиям, помимо недвижимости, транспортных средств, товаров в обороте, гарантий других банков и депозитов в качестве залога заемщик может предоставить и домашнее имущество.

Важным преимуществом получения кредита в Bank Respublika является возможность погашения задолженностей посредством услуги İnternet Şöbə и через приложение Mobil Şöbə.

Более подробная информация об условиях кредита предоставлена на сайте www.bankrespublika.az.