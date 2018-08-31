Банк Республика предлагает держателям карт возможность бесконтактных платежей

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Современная банковская карта – это в первую очередь инструмент удобного и быстрого платежа, и именно такими качествами обладают карты Банка Республика от платежных систем MasterCard и Visa.

Выбрав любую карту от Банка Республика, держатель автоматически получает возможность бесконтактных платежей посредством технологий PayWave и PayPass.

Бесконтактный платеж – это экономия времени ежедневно при каждой покупке или оплате услуг. Достаточно лишь приблизить карту к POSтерминалу, и транзакция мгновенно осуществляется без запроса PIN кода. Если сумма оплаты превышает 20 манатов, то при поднесении карты к POS-терминалу для завершения операции требуется ввести PIN код.

Особенно удобны такие платежи в местах быстрого обслуживания, таких как супермаркеты, заправочные станции или места быстрого питания. Сохраните время для самого важного, не теряя его на ожидание в очереди при оплатах.

"Начиная с 2014-го года, Банк Республика внедряет технологии бесконтактных платежей на всех выпускаемых банковских картах. В партнерстве с платежными системами MasterCard и Visa банк приступил к эмиссии карточных продуктов с технологиями PayPass и PayWave. Наряду с этим, мы обновили наш парк POS-терминалов, что создало инфраструктуру в сети наших торговых партнеров для принятия бесконтактных платежей. Сегодня мы активно продвигаем возможность бесконтактных платежей среди наших клиентов и партнеров, рекомендуя проводить и принимать платежи именно посредством сервисов PayPass и PayWave", – добавил заместитель председателя правления Банка Республика Аслан Абасов.

Карты с возможностью бесконтактного платежа защищены от несанкционированных транзакций посредством применяемой политики лимитов по суммам и типам платежа, что существенно снижает риск потери средств при физической утере карты.

Бесконтактные платежи принимаются во всех странах мира, где представлены платежные системы MasterCard и Visa, помогая упростить процесс оплат как клиенту, так и торговым точкам. Карты можно заказать во всех филиалах Банка Республика, а также онлайн через сайт банка (https://www.bankrespublika.az/content/az/99). Банк предлагает карты в манатах, евро и долларах США.