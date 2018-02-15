Bank Respublika повысил процентные ставки по депозитам

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Bank Respublika с сегодняшнего дня повысил ставки по манатным и долларовым депозитам физических лиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Максимальная годовая ставка вкладов физических лиц в национальной валюте при изъятии доходных процентов через 12 месяцев увеличилась от 7% до 8,5%. Процентная ставка для депозитов с изъятием доходных процентов в конце срока на 24 месяца составила 10,5% годовых.

Вкладчики Bank Respublika имеют свои преимущества. Они могут получить кредит на более выгодных условиях под залог депозита, а также бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şobə и услугой İnternet Şöbə.

Депозит можно открыть в любом из филиалов или отделений банка, новые ставки действуют во всех регионах присутствия банка. Bank Respublika является членом Азербайджанского фонда страхования вкладов.

Банк начал свою деятельность 22 мая 1992 года на основе лицензии Национального банка Азербайджана и уже 25 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам, оставаясь верным своему принципу "Sizə faydalı". В числе акционеров банка представлены два известных финансовых института Германии – Инвестиционная Компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий Государственный Банк), и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.