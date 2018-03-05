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    Bank Respublika подготовил 9 подарков для женщин

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ По случаю Международного женского дня - 8 Марта женщины, обратившиеся в Bank Respublika с 5 по 7 марта, получат 9 подарков.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках кампании клиенты-женщины смогут воспользоваться 9-ю банковскими продуктами на льготных условиях:

    Кредиты наличными – без комиссии;

    Микрокредиты - без комиссии;

    Кредитные линии - без комиссии;

    Кредитная карта Paykart - без комиссии;

    Дебетная карта MC GOLD LİTE (на 5 лет) - бесплатно;

    Страховой продукт "Mənim Əmlakım" - бесплатно предоставляется компанией Bakı Sığorta;

    Бесплатная услуга СМС уведомлений на 6 месяцев;

    Бесплатная услуга интернет-банкинга;

    Бесплатная услуга 3D Secure.

    Более подробную информацию об услугах и продуктах Bank Respublika можно получить на сайте www.bankrespublika.az, официальной фейсбук странице банка или позвонив по короткому номеру 144.

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