Bank Respublika подготовил 9 подарков для женщин

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ По случаю Международного женского дня - 8 Марта женщины, обратившиеся в Bank Respublika с 5 по 7 марта, получат 9 подарков.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках кампании клиенты-женщины смогут воспользоваться 9-ю банковскими продуктами на льготных условиях:

Кредиты наличными – без комиссии;

Микрокредиты - без комиссии;

Кредитные линии - без комиссии;

Кредитная карта Paykart - без комиссии;

Дебетная карта MC GOLD LİTE (на 5 лет) - бесплатно;

Страховой продукт "Mənim Əmlakım" - бесплатно предоставляется компанией Bakı Sığorta;

Бесплатная услуга СМС уведомлений на 6 месяцев;

Бесплатная услуга интернет-банкинга;

Бесплатная услуга 3D Secure.

Более подробную информацию об услугах и продуктах Bank Respublika можно получить на сайте www.bankrespublika.az, официальной фейсбук странице банка или позвонив по короткому номеру 144.