Банк Республика определил победителей конкурса на лучшую статью в честь столетия образования АДР среди студентов

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Банк Республика и Ассоциация Банков Азербайджана объявили имена победителей конкурса на лучшую статью по теме «Азербайджанская Демократическая Республика 100».

Поприветствав гостей мероприятия вступительным словом, Директор Департамента по Маркетингу банка Али Дашдемиров и Исполнительный Директор Ассоциации Банков Азербайджана Юнус Абдулов подчеркнули, что данный конкурс проводится для того, чтобы показать влияние достижений АДР, её исключительную роль в образовании государственности и независимости, реализованных реформ на становление и развитие современной Азербайджанской Республики.

Для участия в конкурсе было получено более 100 письменных работ. Состав жюри, в который входят Народный артист Нуреддин Мехдиханлы, Завкафедрой факультета истории БГУ Анар Искендеров, Доктор исторических наук БГУ Севиндж Гасымова, руководство Банка Республика и Ассоциации Банков определили трёх победителей конкурса, после тщательного ознакомления с каждой работой.

Имена победителей:

I место – Аскерова Нармин (Азербайджанская Академия Труда и Социальных Отношений)

II место – Омарова Нигяр (Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента)

III yer – Велиханов Назим (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности)

После поздравления победителей еще раз поблагодарили их за участие, вручили им денежные премии и сертификаты победителей.