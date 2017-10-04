Bank Respublika объявил кампанию по случаю Дня учителя

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ ОАО Bank Respublika по случаю 5 октября - Дня учителя предлагает педагогам 2%-ую скидку на годовую процентную ставку по наличным кредитам.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, работники сферы образования могут оформить наличный кредит без комиссии,обратившись в любой из филиалов банка до конца октября.

Кредит, максимальная сумма которого составляет 10 тыс. манатов, выдается на срок до 24 месяцев. Для оформления кредита достаточно предъявить удостоверение личности, справку о доходах можно получить в банке. До 3 000 манатов поручитель не требуется.

В рамках кампании преподаватели помимо наличного кредита получают возможность приобрести такситную карту PayKart Kredit с процентной ставкой 0%. Кредитная карта PayKart Kredit имеет возобновляемую кредитную линию и позволяет совершать покупки и обналичивать средства как в Азербайджане, так и за рубежом. Все платежи по желанию клиента могут быть разделены на срок до 12-ти месяцев (3,6,9,12) равными частями.

Получатели кредитов автоматически получают в подарок подключение к приложению Mobil Şöbə и услуге İnternet Şöbə, которые позволяют контролировать и управлять финансовыми услугами, не посещая офис банка.