Bank Respublika объявил кампанию по наличным и микрокредитам

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Целых 100 дней наличные и микро-кредиты от Банка Республика будут предоставляться по более выгодным условиям. Так, каждые 100 манатов от суммы кредита принесут особую скидку, которая увеличивается в зависимости от желаемой суммы займа.

Теперь можно не откладывать долгожданные приобретения или планы на завтра, оформив наличный кредит до 10 тыс. манатов со скидкой и сроком до 36 месяцев. Обратиться за наличным кредитом можно независимо от профессии и места работы. Сумма же кредита до 5000 манат может быть предоставлена без поручителя в зависимости от ежемесячного дохода.

Частные предприниматели также смогут воспользоваться выгодным предложением по микро-кредитам, дав себе возможность расширить свой бизнес. Микро кредит до 30 тыс. манатов предоставляется как в Баку, так и в регионах нашей страны на самые различные нужды. Помимо скидки, в рамках кампании банк дарит проценты до 100 дней кредита. Подробную информацию о кредитах можно получить по короткому номеру "144" и на сайте банка.

Кампания приурочена к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. В честь этой знаменательной даты банк подготовил целый ряд кампаний и мероприятий, которые также будут представлены в ближайшем времени.