Bank Respublika объявил финансовые результаты за 2017 год

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Bank Respublika представил финансовые результаты за 2017 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Согласно отчету, чистая операционная прибыль банка выросла на 8,6% и составила 4,9 млн манатов. Также отмечается увеличение количества клиентов, доверивших свои вклады банку, о чем говорит прирост депозитного портфеля. За 2017 год депозитный портфель физических лиц увеличился на 3,5% и составил 196,637 млн манатов. Общий депозитный портфель банка к концу года увеличился на 2,7% и достиг 474,801 млн манатов.

На отчетный период активы банка составили 702 млн манатов, а кредитный портфель 229 млн манатов. Качественный анализ кредитного портфеля показывает уменьшение просроченных кредитов. За квартал их доля уменьшилась с 13% до 10%, что является одним из низких показателей в банковском секторе, а также считается одним из главных факторов, определяющих финансовую устойчивость банка.

Для сохранения качества кредитного портфеля в минувшем году банком было принято решение о создании резервов на сумму 15 млн манатов. В результате, банк завершил прошлый год с убытком 10,5 млн манатов.

"Хочу отметить, что, создав дополнительные резервы, банк предотвратил возникновение возможных рисков по кредитам, выданным до 2017 года. В этой связи было принято решение и об увеличении капитала банка на 10 млн манатов. Данный процесс планируется завершить уже к 10 февраля текущего года. В результате чего уставный капитал банка достигнет 67,5 млн манатов.

Повышение уставного капитала производится в рамках стратегии развития по укреплению позиций банка на рынке. Данные инвестиции поддержат устойчивое развитие организации и еще больше укрепят надежность банка на рынке. Кроме того, за счет дополнительно привлеченных средств банк планирует реализовать новые инновационные проекты и обновить ряд продуктов, которые предлагаются клиентам", - отметил председатель правления банка Асеф Намазов.

Bank Respublika начал свою деятельность 22 мая 1992 года на основе лицензии Национального банка Азербайджана и уже 25 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам, оставаясь верным своему принципу "Sizə faydalı". В числе акционеров банка представлены два известных финансовых института Германии – инвестиционная компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий государственный банк) и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.