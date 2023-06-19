Bank Respublika начинает выплату компенсаций вкладчикам Günay Bank

С сегодняшнего дня во всех филиалах и отделениях ОАО Bank Respublika начинается выплата компенсаций вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Günay Bank.

С сегодняшнего дня во всех филиалах и отделениях ОАО Bank Respublika начинается выплата компенсаций вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Günay Bank.

Как сообщает Report, по решению Административной коллегии Бакинского апелляционного суда от 18 мая 2023 года, Günay Bank был признан банкротом, а Фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором банка. Согласно решению Попечительского совета Фонда, Bank Respublika был выбран в качестве банка-агента для выплаты компенсаций по вкладам.

Отметим, что вклады будут компенсированы в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О страховании вкладов". По застрахованному вкладу будет выплачена компенсация в размере 100% застрахованного депозита (при условии, что он не превышает 100 тысяч манатов), по денежным средствам на банковских счетах, открытых физическими лицами в связи с предпринимательской деятельностью, - не более 20 тысяч манатов, а по денежным средствам физических лиц, находящимся на депозитных счетах нотариусов, - 100% этих денежных средств.