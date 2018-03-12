Bank Respublika начинает кампанию Щедрый Новруз

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Долгожданная кампания от Bank Respublika стартует уже сегодня. Объявив о начале кампании Щедрый Новруз, банк решил порадовать своих клиентов, получивших потребительский кредит и готовящихся к праздничным покупкам.

В рамках акции, которая будет проводиться с 12 марта до 12 апреля, клиенты, получившие потребительский кредит, получат в подарок дебетовую карту MC GOLD LİTE. В зависимости от суммы кредита подарочные карты будут выдаваться в размере до 100 манат.

Таким образом, помимо наличного кредита, Вы получите и премиум-карту со сроком действия 5 лет, с определенной суммой на балансе. Подарочную сумму владельцы данных карт смогут реализовать в любой точке продажи через POS терминал. При оплате в сети партнёров, клиенты могут получить бонус до 20%.

Напоминаем, что максимальная сумма кредита составляет 10 000 манат со сроком до 36 месяцев. Кредит до 5000 манат может быть выдан и без поручителей.

В этот Новруз праздник будет щедрей вместе с Bank Respublika!

Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка можно на официальном сайте, Facebook странице банка и по короткому номеру 144.