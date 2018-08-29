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    Банк Республика еще более укрепил свою позицию за счет роста капитала

    Баку. 29 августа REPORT.AZ/ Германское Общество Инвестиций и Развития (DEG) увеличило свою долю участия в уставном капитале Банк Республика до 16,6%. Вышеуказанная доля в акционерном капитале банка была достигнута благодаря плановому размещению акций на общую сумму 6 млн манат, в результате чего уставный капитал Банка Республика увеличился до 73,5 млн манатов.

    Увеличение уставного капитала произведено в рамках реализации принятой стратегии, направленной на укрепление позиций банка на финансовом рынке, что позволит Банку максимально обеспечивать финансовые потребности клиентов и еще более укрепить позицию на рынке как ведущей организации, финансирующей малый и средний бизнес.

    "Увеличение капитала со стороны зарубежного акционера свидетельствует о поддержке и доверии, как Банку, так и всему финансовому рынку страны и позволит нам продолжить успешную реализацию стратегии развития. Дополнительная капитализация подтверждает прочное присутствие Банк Республика на рынке, надежно закрепляя его позицию в лидерах банковского сектора", – отметил председатель Наблюдательного Совета банка Шакир Рагимов

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