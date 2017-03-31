Bank Respublika намерен не просто оставаться на рынке, а стать одним из лидеров банковского сектора - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Интервью учредителя ОАО Bank Respublika Натига Гулиева агентству Report:

- Ни для кого не секрет, что после девальвации многие банки сильно пострадали. Сейчас для выхода из сложившейся ситуации предпринимаются всевозможные меры. Как обстоят дела со всем этим в Bank Respublika и какие меры принимаются для адаптации к новым условиям?

- Безусловно, девальвация национальной валюты стала серьезным испытанием для банковского сектора. Многие банки в результате создавшейся ситуации понесли большие убытки. Я думаю, что это произошло по двум главным причинам. Первая – это высокая доля валютных кредитов в общем портфеле банков. Второй причиной является то, что менеджмент многих банков не смог своевременно приспособиться к новым реалиям, и при этом допустил серьезные просчеты в управлении. К сожалению, эти факторы не обошли стороной и нас. Но масштаб проблем в Bank Respublika оказался относительно низким. Несмотря на это, в настоящее время банк обладает сильным брендом, имеет низкий уровень долларовых кредитов, отличается адекватным качеством портфеля и выделяется высокой ликвидностью. Нашим основным шагом по адаптации к новым условиям было решение об усилении менеджмента банка сильными профессионалами.

- Ваш банк увеличивает уставной капитал во второй раз за последний год. В конце прошлого года было увеличение на 20 млн манат, а теперь планируется увеличение еще на такую же сумму. Связано ли это с тем, что понесенные убытки уменьшают капитал?

- Как Вы знаете, основной целью увеличения уставного капитала является поддержка устойчивого и стабильного развития банка. К сожалению, в настоящее время данный капитал частично направлен на уменьшение убытков. По этой причине в сентябре прошлого года мы решили увеличить уставной капитал на 20 млн. манат. Также, несколько дней тому назад, на собрании акционеров было принято единогласное решение об очередном увеличении уставного капитала на 20 млн. манат.

Экономические реформы, успешно проводимые по инициативе президента Ильхама Алиева, создают новые возможности и для банковского сектора. Мы чувствуем положительное влияние стимулирования безналичных операций, изменение таможенной и налоговой политики и реформ, осуществляемых государством в финансовой сфере. Опираясь именно на вышеперечисленные реформы, в долгосрочной стратегии по развитию банка, мы планируем увеличение уставного капитала до 100 млн манат к концу 2018 года.

- Как изменилось распределение долей после повышения капитала?

- В результате последней эмиссии сумма уставного капитала достигла 57,5 млн манатов и данный прирост был осуществлен только действующими акционерами банка. В результате чего, моя доля повысилась до 46%, а общая доля семьи Гулиевых составила 84%

- Недавнее решение об увеличении уставного капитала на 20 млн манатов будет осуществлено действующими акционерами или может быть привлечен новый акционер?

- Повторно хочу подчеркнуть, что увеличение капитала подразумевается только за счет действующих акционеров. Мы планируем реализовать это повышение в кратчайшие сроки. В результате сумма уставного капитала достигнет 77 млн. манатов. Тема привлечения нового акционера в повестке банка не значится.

- Каким образом было распределено участие при увеличении капитала между акционерами? То есть, кто сколько вложит и изменится ли распределение долей?

- Повышение капитала планируется пропорционально долям акционеров. Кроме того, после завершения увеличения 5% от суммы уставного капитала будет представлено новому председателю Наблюдательного Совета банка Шакиру Рагимову. Применение этой международной практики в нашем банке нацелено на мотивацию топ-менеджмента в достижении долгосрочных целей банка. Я рад, что первым в Азербайджане применяю такой инновационный подход по привлечению профессионалов в менеджмент банка.

- Ходят слухи, что известный миллиардер, наш соотечественник Фархад Ахмедов собирается стать акционером? С чем связано упоминание имени Ф.Ахмедова с Bank Respublika?

- Я знаю Фархада Ахмедова, и был бы рад видеть такого успешного бизнесмена среди своих партнеров, но не думаю, что подобное сотрудничество входит в его интересы.

- Смена руководства в Bank Respublika также привлекает внимание. В январе текущего года был назначен новый председатель правления, им стал Асеф Намазов, который до этого являлся членом Наблюдательного совета банка. Как известно, председатель правления занимается непосредственно управлением банка и его смена объяснима. А вот смена руководителя Наблюдательного совета может быть и указанием на смену владельца банка. В новостях банка говорится о том, что председателя Наблюдательного совета Эльчина Гулиева сменил Шакир Рагимов. Почему же представитель главного акционера был отстранен от самой высокой должности в банке?

- Прежде всего, хочу заявить Вам о том, что с 30 ноября 2016 года должность председателя Наблюдательного совета занимал я сам. Для того, чтобы воспользоваться опытом других банков, я предложил Шакиру Рагимову, которого считаю одним из самых передовых банкиров страны, возглавить Наблюдательный совет банка. Он профессионал, который обладает большим опытом в стратегическом планировании и управлении. Я знаком с ним с 2014 года и уже тогда задумывался о его привлечении в банк. Последние события на финансовом рынке показали необходимость применения новых знаний и навыков в Bank Respublika, что послужило толчком моему решению. Шакир Рагимов имеет степень магистра в сфере делового администрирования Университета Warwick, Warwick Business School и в настоящее время продолжает образование в Стендфорском университете.

Относительно Асафа Намазова могу сказать, что я знаю его как успешного и профессионального менеджера. В течение долгого времени он занимал руководящие должности в банке и других моих компаниях, проявив за это время свои управленческие и лидерские качества на высоком уровне. Именно по этой причине я выдвинул его кандидатуру на пост председателя правления банка. Считаю, что этими двумя назначениями мы заложили крепкий фундамент и придали дополнительный стимул для дальнейшего развития банка.

- Наверняка Вы также слышали слухи о том, что Bank Respublika принадлежит председателю правления Центробанка Эльману Рустамову. Хотя его имя не упоминается в списках учредителей банка. Откуда могла появиться такая информация? И думали ли Вы фактами положить конец этим разговорам?

- Меня радует, что Bank Respublika настолько привлекателен, что его связывают с такими известными личностями. Я глубоко уважаю Эльмана Рустамова как высокопрофессионального государственного деятеля. На протяжении многих лет у меня также, как и у большинства акционеров банков, сложились искренние деловые отношения с Эльман муаллимом. Но, как владелец Bank Respublika, я хочу еще раз подчеркнуть, что банк принадлежит только лицам, указанным в официальных отчетах организации. Mои основные партнеры в банке – это два крупнейших немецких финансовых института - государственная Инвестиционная Компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий Государственный Банк), и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe

- Повышение капитала Bank Respublika указывает на его решительность остаться на рынке. Какие еще планы предусмотрены для поддержки банка?

- Bank Respublika намерен не просто оставаться на рынке, а стать одним из лидеров банковского сектора. В дополнение к реформам, которые я перечислил выше, меры по оздоровлению банковского сектора, проводимые со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками, также способствуют уверенному и надежному развитию финансового сектора страны. Учитывая эти факторы, в настоящее время наш банк работает над новой стратегией. Также, для применения международного опыта, мы привлекли к этому проекту одну из известных иностранных финансовых организаций.