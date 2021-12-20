Bank of Montreal купит американское подразделение BNP Paribas

Французский банк BNP Paribas заключил соглашение с канадским Bank of Montreal (BMO) о продаже своего американского подразделения Bank of the West за 16,3 млрд долларов США.

Французский банк BNP Paribas заключил соглашение с канадским Bank of Montreal (BMO) о продаже своего американского подразделения Bank of the West за 16,3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сделка потребует согласования с регуляторами, ее рассчитывают закрыть до конца 2022 года.

Соглашение обеспечит единовременный прирост капитала на уровне около 2,9 млрд евро, отметили в BNP Paribas. После завершения сделки BNP Paribas планирует серию обратного выкупа акций.

Сделка может стать одной из крупнейших в банковской отрасли за последнее время, пишет The Wall Street Journal.

Соглашение облегчит расширение Bank of Montreal в США, где банк развивает присутствие на протяжении последних лет. Общий объем активов банков в результате сделки может составить около 870 млрд долларов.

Bank of the West работает в коммерческом сегменте и сфере потребительского банкинга. Он принадлежит BNP Paribas с 1979 года.

Bank of Montreal - четвертый крупнейший банк в Канаде.