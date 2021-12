Bank of Montreal купит американское подразделение BNP Paribas

Французский банк BNP Paribas заключил соглашение с канадским Bank of Montreal (BMO) о продаже своего американского подразделения Bank of the West за 16,3 млрд долларов США.

