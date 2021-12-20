О нас
Report Georgia
Аудио новости

Bank of Montreal купит американское подразделение BNP Paribas

Bank of Montreal купит американское подразделение BNP Paribas Французский банк BNP Paribas заключил соглашение с канадским Bank of Montreal (BMO) о продаже своего американского подразделения Bank of the West за 16,3 млрд долларов США.
Финансы
20 декабря 2021 г. 13:12
Bank of Montreal купит американское подразделение BNP Paribas

Французский банк BNP Paribas заключил соглашение с канадским Bank of Montreal (BMO) о продаже своего американского подразделения Bank of the West за 16,3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сделка потребует согласования с регуляторами, ее рассчитывают закрыть до конца 2022 года.

Соглашение обеспечит единовременный прирост капитала на уровне около 2,9 млрд евро, отметили в BNP Paribas. После завершения сделки BNP Paribas планирует серию обратного выкупа акций.

Сделка может стать одной из крупнейших в банковской отрасли за последнее время, пишет The Wall Street Journal.

Соглашение облегчит расширение Bank of Montreal в США, где банк развивает присутствие на протяжении последних лет. Общий объем активов банков в результате сделки может составить около 870 млрд долларов.

Bank of the West работает в коммерческом сегменте и сфере потребительского банкинга. Он принадлежит BNP Paribas с 1979 года.

Bank of Montreal - четвертый крупнейший банк в Канаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
18 декабря 2021 г. 17:55
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
17 декабря 2021 г. 17:37
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
17 декабря 2021 г. 17:18
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
17 декабря 2021 г. 15:13
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
16 декабря 2021 г. 16:47
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
15 декабря 2021 г. 15:21
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
15 декабря 2021 г. 13:13
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi