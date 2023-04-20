Bank of Cyprus сообщил о закрытии счетов 4 тыс. российских клиентов

Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus уведомил около 4 тыс. клиентов с российским паспортом о закрытии их счетов.

Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus уведомил около 4 тыс. клиентов с российским паспортом о закрытии их счетов.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении банка.



"Bank of Cyprus уведомил 4 000 клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами стран ЕС, о том, что их счета будут закрыты в соответствии с политикой принятия клиентов и соответствующей склонностью к риску", - сообщил банк.

Представитель кредитной организации пояснил, что депозиты на счетах этих 4 тыс. клиентов составляют менее 0,5% от общего объема депозитов Bank of Cyprus. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года только 3% депозитов принадлежали клиентам из России и Беларуси.

Он отметил, что такое решение было принято после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) приостановила членство России в группе. Это произошло 24 февраля 2023 года в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы РФ "полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы из Украины". При этом, как говорилось в заявлении ФАТФ, Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов группы.