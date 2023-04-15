Bank of Cyprus начал рассылать российским гражданам уведомления о закрытии счетов

Многие российские клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления от кредитной организации по поводу закрытия счетов. При этом на осуществление данной процедуры дается два месяца.

Многие российские клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления от кредитной организации по поводу закрытия счетов. При этом на осуществление данной процедуры дается два месяца.

Как передает Report, об этом сообщает Business FM со ссылкой на финансовых аналитиков.

С уведомлениями сталкиваются налоговые резиденты России, которые имеют доход от санкционного бизнеса в РФ, а также те физические лица, которые получили вид на жительство (ВНЖ) в связи с покупкой недвижимости на Кипре. Однако подобные сигналы получают и россияне, находящиеся в республике по туристической визе.

"Если у вас нет ВНЖ Кипра или Европы - закрывают сразу, если есть ВНЖ и вы получаете доходы или переводы из России, скорее всего, тоже закроют", - заявил портфельный менеджер Александр Крапивко.

По его словам, избежать подобной ситуации можно в том случае, если у гражданина России есть собственный бизнес на Кипре. Кроме того, следует предоставить менеджеру банка, который курирует счет, свежие данные, включая нынешний адрес проживания в республике.