Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku возобновил кредитование наличными и выдачу кредитных карт.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, желающие получить кредит наличными и кредитную карту Bolkart могут обратиться в любой филиал банка для рассмотрения заявок.

Клиенты могут оформить потребительские кредиты в манатах сроком на 6 или 12 месяцев. Кредиты на 6 месяцев выдаются от 24,40%, а кредиты на 12 месяцев от 26% годовых.

Для приобретения кредита в банк могут обратиться как повторные клиенты с положительной кредитной историей, так и сотрудники государственных и партнерских частных учреждений. При оценке кредитных заявок банк учитывает прибыль и текущие обязательства клиента. Согласно условиям кредита, минимальный возраст заемщика должен быть не ниже 20 лет на день заявки, и не выше 65 лет к дате последней выплаты по кредиту.

Для оформления кредита требуется справка с места работы и/или другие документы, подтверждающие прибыль. Справку с места работы можно получить, не покидая банк, через электронный государственный портал, установленный во всех филиалах банка.

Кроме того, недавно обновленную кредитную карту Bolkart могут приобрести сотрудники государственных и партнерских частных учреждений. Наряду с этим, обладатели старых Bolkart также могут обратиться в банк для оформления новой карты Bolkart и пересмотра лимита.