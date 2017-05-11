Bank of Baku упростил условия кредитования

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku предоставляет клиентам возможность приобрести наличный кредит по более выгодным условиям.

Как сообщили Report из банка, клиенты смогут получить кредит по более низкой процентной ставке сроком до 24 месяцев.

По информации, сумма кредита увеличена до 10 тыс. манатов, предлагаются скидки для сотрудников сферы образования и медицины (требования заработной платы понижены до 200 манатов, включая налоги).

Кроме того, данным кредитом могут воспользоваться клиенты с зарплатной картой других банков. Сотрудники крупных частных кампаний с высоким ежемесячным доходом могут получить кредит без поручителя. Во многих случаях клиенты которым срочно нужны наличные деньги, могут оформить кредит всего за 30 минут. Комиссия за оформление всего 1%.

Данный кредитный продукт доступен как для активных, также для новых клиентов банка. Клиенты, желающие приобрести кредит могут обратиться в банк, предоставив справку с места работы и/или документы, подтверждающие официальную прибыль. Справку с места работы можно получить в самом банке через электронный государственный портал.