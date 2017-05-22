Bank of Baku совершенствует услугу интернет-банкинга

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku представляет очередные новшества для удобства физических и юридических лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, новые возможности подразумевают онлайн выписку SWIFT, получение реквизитов и функцию обратной связи.

Благодаря онлайн выписке SWIFT, клиенты теперь смогут получать справку о транзакциях на своих счетах в режиме онлайн через интернет-банкинг, без необходимости приходить в банк. Данная выписка о платежах охватывает поступлениями и списания со всех счетов. В выписке указывается имя лица или организации, проводящей или получающей оплату, а также сумма и дата оплаты.

Получение реквизитов означает, что теперь пользователи интернет-банкинга могут легко получать реквизиты любого счета в разделе "Текущие счета". Для этого необходимо выбрать один из текущих счетов и нажать на кнопку "Реквизиты". Реквизиты также можно получить на электронную почту.

Услуга функции обратной связи "Свяжитесь с нами" позволит клиентам получить ответ на свои вопросы в тот же день. Лица, пользующиеся данной услугой, могут связаться с банком, не покидая страницу, и получить ответы на свои вопросы. Банк свяжется с клиентами обращающимися по разным вопросам в кратчайшие сроки и предоставит необходимую поддержку.

Напомним, что корпоративные клиенты, использующие зарплатные карты Bank of Baku, могут перечислять зарплаты посредством услуги интернет-банкинга, не посещая банк.