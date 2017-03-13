Bank of Baku проводит кампанию по случаю Новруз

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku в канун праздника Новруз запускает новую кампанию для обладателей Bolkart.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках кампании, проводимой с 10 по 20 марта 2017 года, обладатели Bolkart смогут сделать праздничные покупки на более выгодных условиях. Так, все клиенты, совершившие праздничные покупки с помощью Bolkart в течение этого периода, получат возможность произвести оплату через два месяца. Иными словами, сделанные в марте покупки клиенты смогут оплатить в мае, а не в апреле.

Кампания действительна во всех маркетах и супермаркетах партнерской сети Bolkart. Более подробную информацию можно получить по ссылке https://goo.gl/DWNrdJ.

Отметим, что кампания распространяется на все виды кредитных карт Bolkart.