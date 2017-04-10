Bank of Baku предлагает новые зарплатные карты для корпоративных клиентов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku предлагает новые зарплатные карты, которые облегчат работу корпоративных клиентов, предпринимателей и руководителей компаний при выплате зарплаты своим работникам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

По информации, зарплатные карты Bank of Baku предоставляют ряд преимуществ как для руководителей, так и для сотрудников кампаний.

Главными преимуществами являются возможность для бухгалтеров компаний перечислять зарплаты через интернет-банкинг не выходя из офиса; 0% комиссий за обналичивание денег с банкоматов Bank of Baku и ряд других банков, входящих в процессинговый центр Millikart; до 15% БАЛ бонусов при любых покупках внутри и за пределами страны - накопленные БАЛ-лы могут быть использованы в дальнейшем при покупках; пополнение карточного баланса за 5 секунд - обладатели карт могут пополнять свои счета в любое время через платежные терминалы Bank of Baku.

Зарплатные карты Bank of Baku для корпоративных клиентов предлагаются в двух видах: Bolkart Gold Salary – для руководителей, главных бухгалтеров или их уполномоченных представителей; Bolkart Ailə Salary – для всех других сотрудников.

Данные дебетовые карты позволяют своим обладателям с легкостью пользоваться не только заработной платой, но и личными средствами, которые они могут посадить на данную карту. То есть, пользуясь личными средствами, обладатели карты могут пополнять баланс своей карты или обналичивать средства без изъятия каких-либо комиссий в режиме 24/7.

В дополнение к вышеупомянутым преимуществам зарплатные карты позволяют сотрудникам любой компании бесплатно подключиться к системам 3D secure, SMS-банкинг, SMS-оповещание, а также интернет-банкинг.

Комиссия за выпуск и четырехлетнее обслуживание карты составляет 8 манатов.

Для более подробной информации о продуктах и услугах, предоставляемых Bank of Baku своим корпоративным клиентам, ознакомьтесь с разделом корпоративного банкинга на официальной веб-странице банка: http://bankofbaku.com/az/corporate/.