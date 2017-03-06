Bank of Baku предлагает 8 новых кампаний за 8 дней

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Накануне Международного женского дня 8 Марта Bank of Baku запускает 8 новых кампаний для прекрасной половины, которые будут длиться 8 дней. Кампаниями могут воспользоваться текущие и новые клиентки банка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В рамках кампаний девушки до 27 лет получают в подарок дебетовую карту Bolkart Gənc - девушки могут приобрести дебетовую карту Bolkart Gənc бесплатно, без комиссии за эмиссию и 2-х летнее обслуживание, бесплатную дебетовую карту Bolkart Ailə - для девушек старше 27 лет оформление дебетовой карты Bolkart Ailə бесплатно, без каких-либо комиссий за эмиссию и 2-х летнее обслуживание. Мужчины владельцы Bolkart Ailə могут приобрести в подарок для своих дам вторую карту, прикрепленную к своей карте. Также предлагается бесплатная дебетовая карта Işkart - карта на 1 и 2 года в подарок для женщин-предпринимателей или женщин, обладающих счетом ИНН (VÖEN). Женщинам, обращающимся за наличными кредитами в размере до 5 000 манатов, 0% комиссионных на наличные кредиты - комиссионные в подарок. Также банк предлагает бесплатные пластиковые карты в рамках зарплатных проектов для женщин-предпринимателей. Первый год обслуживания кредитных карточек Bolkart Gənc и Bolkart Ailə бесплатный.

В то же время женщины-клиенты получают возможность оплаты за 8 месяцев по кредитным картам Bolkart у партнеров с оплатой за 3 или 6 месяцев - кампания 8 частичных платежей распространяется только на магазины одежды, аксессуаров, телефонов и бытовой техники.

Еще одна кампания включает 50% скидки на срочные денежные переводы Lider и Monex.