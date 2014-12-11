Bank of Baku проводит новую кредитную кампанию

Баку. 11 деккабря. REPORT.AZ/ Bank of Baku в преддверии Нового года объявляет о льготной кампании, которая предусматривает кредитование наличными малого предпринимательства, а также выдачу кредитов представителям различных профессий. Как сообщает Report со ссылкой на информацию банка, в рамках кампании предусмотрено снижение годовой процентной ставки до 3% и уменьшение суммы ежемесячной оплаты задолженности.

Помимо этого, клиенты будут платить проценты и ежемесячные выплаты в меньшей сумме. Например, в течение 2015 г. ежемесячная оплата клиента при кредите на сумму 10.000 AZN будет начинаться от 249 AZN; при кредите на сумму 5000 AZN - начиная от 133 AZN и при кредите на сумму 1000 AZN - начиная от 27 AZN.

Представители малого предпринимательства, фермеры, работники сферы обслуживания, а также представители различных профессий (портные, мастера, водители такси, репетиторы, парикмахеры, продавцы и т.д.), желающие воспользоваться льготными кредитами в рамках данной кампании, могут обращаться в филиалы Bank of Baku.