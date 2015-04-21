Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В связи с ухудшением в последнее время финансового состояния ОАО Bank of Azerbaijan возвращает клиентам вклады по частям.

Как сообщает Report, выплаты зависят от суммы наличных средств, собранных в кассе главного офиса и объема вкладов. При возвращении вкладов учитываются начисленные банком проценты. Отметим, что из-за задолженности банка международным платежным системам, выплаты клиентам производятся не посредством пластических карт, а наличным способом. В головном офисе составлен список клиентов, желающих получить свои вклады, которым средства выплачиваются по частям.

Напомним, что Bank of Azerbaijan около года назад прекратил кредитование и прием вкладов.