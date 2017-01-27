Bank of Amerika: ФРС повысит учетную ставку в сентябре

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) повысит учетную ставку в этом году, скорее всего, в сентябре. Второе повышение ставки в этом году маловероятно.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом говорится в отчете Bank of Amerika.

По мнению аналитика банка Мишель Мейер, задержки с налогово-бюджетным стимулированием и потенциальный рост напряженности во внешнеторговых отношениях приводят нас к "внеконсенсусному" прогнозу медленного роста американской экономики: на 1,5% в первом полугодии. Экономический рост свыше 2% возможен только во втором полугодии 2018 года.

Банк вновь повторяет предыдущий прогноз о трех повышениях процентной ставки в 2018 году.