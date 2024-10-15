Bank of America сократил чистую прибыль в III квартале на 12%

Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, сократил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 12% и увеличил выручку на 0,7%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, сократил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 12% и увеличил выручку на 0,7%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

В июле-сентябре чистая прибыль BofA составила 6,9 млрд долларов по сравнению с 7,8 млрд долларов годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию понизилась до 0,81 с 0,9 доллара годом ранее.

Квартальная выручка увеличилась до 25,35 млрд с 25,17 млрд долларов.