О нас

Bank of America сократил чистую прибыль в III квартале на 12%

Bank of America сократил чистую прибыль в III квартале на 12% Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, сократил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 12% и увеличил выручку на 0,7%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.
Финансы
15 октября 2024 г. 15:29
Bank of America сократил чистую прибыль в III квартале на 12%

Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, сократил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 12% и увеличил выручку на 0,7%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

В июле-сентябре чистая прибыль BofA составила 6,9 млрд долларов по сравнению с 7,8 млрд долларов годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию понизилась до 0,81 с 0,9 доллара годом ранее.

Квартальная выручка увеличилась до 25,35 млрд с 25,17 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Прибыль Bank Avrasiya снизилась на 12%
Прибыль Bank Avrasiya снизилась на 12%
15 октября 2024 г. 14:52
Профицит госбюджета Азербайджана превысил 2,5 млрд манатов
Профицит госбюджета Азербайджана превысил 2,5 млрд манатов
15 октября 2024 г. 13:18
​​​​​​​Доходы населения Азербайджана выросли более чем на 6%
​​​​​​​Доходы населения Азербайджана выросли более чем на 6%
15 октября 2024 г. 13:06
ЦБА выдал лицензии страхового агента двум юридическим лицам
ЦБА выдал лицензии страхового агента двум юридическим лицам
15 октября 2024 г. 11:01
Yapı Kredi Bank Azerbaycan снизил чистую прибыль почти на 18%
Yapı Kredi Bank Azerbaycan снизил чистую прибыль почти на 18%
15 октября 2024 г. 09:58
Чистая прибыль PASHA Bank снизилась незначительно
Чистая прибыль PASHA Bank снизилась незначительно
15 октября 2024 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2024)
15 октября 2024 г. 09:13
Чистая прибыль Express Bank снизилась на 8%
Чистая прибыль Express Bank снизилась на 8%
15 октября 2024 г. 09:11
В МВФ: Совокупный мировой госдолг превысит в этом году 100 трлн долларов
В МВФ: Совокупный мировой госдолг превысит в этом году 100 трлн долларов
15 октября 2024 г. 09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.10.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.10.2024)
15 октября 2024 г. 08:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi