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Bank of America оштрафован на 250 млн долларов за нарушения при работе с клиентами

Bank of America оштрафован на 250 млн долларов за нарушения при работе с клиентами Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало Bank of America Corp. на 250 млн долларов за нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче кредитов, удержания бонусов по кредитным картам и открытие фиктивных сч
Финансы
11 июля 2023 г. 19:40
Bank of America оштрафован на 250 млн долларов за нарушения при работе с клиентами

Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало Bank of America Corp. на 250 млн долларов за нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче кредитов, удержания бонусов по кредитным картам и открытие фиктивных счетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В том числе банк вернет свыше 100 млн долларов потребителям, чьи права были нарушены, а также выплатит штраф в 90 млн долларов в пользу CFPB и 60 млн в пользу Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC).

"Bank of America неправомерно удерживал вознаграждения по кредитным картам, дважды брал комиссионные и открывал счета без согласия клиентов", - сказал глава Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США Рохит Чопра. - Такая практика незаконна и подрывает доверие клиентов. CFPB намерен положить конец подобным практикам во всей банковской системе".

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