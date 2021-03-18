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Bank Of America назвал главную причину вложений в биткоин

Bank Of America назвал главную причину вложений в биткоин С ним может проводиться только 14 тыс. трансакций в час против 236 млн трансакций у глобальной платежной системы Visa
Финансы
18 марта 2021 г. 15:30
Bank Of America назвал главную причину вложений в биткоин

Bank Of America в своем обзоре назвал повышение курса биткоина основным аргументом в пользу того, чтобы вкладывать в него средства.

Как передает Report со ссылкой на обзор банка, главный аргумент в пользу биткоина — не диверсификация, стабильная доходность или защита от инфляции, а чистый рост стоимости.

Bank Of America поясняет: биткоин не привязан к инфляции и остается исключительно нестабильным, что и делает его не самым лучшим средством сбережения или платежа. В свою очередь, повышение стоимости биткоина — фактор, который зависит от опережающего спроса на эту криптовалюту.

Вдобавок, предложение биткоина искусственно ограничено, указывает Bank Of America. По его подсчетам, выпуск криптовалюты ограничен 21 млн монет в год, а рост предложения снижается вдвое каждые четыре года. Колебания спроса становятся «ключом к движению цены».

Более того, эта криптовалюта отличается высокой концентрацией: 95% биткоинов сосредоточено на 2,4% счетов, притом что, по данным ФРС, только 1% богатых американцев контролирует лишь 30,4% всего состояния домохозяйств в США. Из-за этого валюта уязвима к колебаниям цен при любом движении на этих счетах.

Также биткоин ограничен сложной системой расчета: с ним может проводиться только 14 тыс. трансакций в час против 236 млн трансакций у глобальной платежной системы Visa. Доходность биткоина чувствительна к росту спроса на доллар, указывается в обзоре. Чистый приток в биткоин в размере 93 млн долларов США может привести к росту стоимости на 1%.

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