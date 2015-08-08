​"Банк Москвы" потребовал в суде от фирмы Тельмана Исмаилова $213 миллионов

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ "Банк Москвы", входящий в группу ВТБ, подал в арбитражный суд Москвы иск к ООО "КБФ АСТ", которое входит в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, о взыскании более 213 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом сообщили в пятницу РИА Новости в суде.

Иск поступил в арбитраж 14 июля, основания исковых требований на данный момент не известны, предварительные слушания по иску суд назначил на 24 августа. Третьим лицом к делу привлечено ООО "Руслайн 2000".

"Банк Москвы" одновременно с иском подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчика, однако суд счел просьбу истца необоснованной.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.