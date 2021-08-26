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Банк Кореи повысил базовую ставку

Банк Кореи повысил базовую ставку Увеличение ставки произошло впервые почти за три года
Финансы
26 августа 2021 г. 13:17
Банк Кореи повысил базовую ставку

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, до этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых пятнадцать месяцев - с мая 2020 года.

Увеличение ставки произошло впервые почти за три года. Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

Из 34 опрошенных The Wall Street Journal экономистов и аналитиков 18 прогнозировали подъем ставки в августе, при этом 16 ожидали, что Центробанк подождет с этим шагом до октября или ноября.

Банк Кореи сохранил прогноз роста ВВП страны в текущем году примерно на 4%. Если ожидания оправдаются, это будут самые высокие темпы подъема с 2010 года. Потребительские цены в стране, как ожидается, увеличатся на 2% в этом году по сравнению с прежним прогнозом в 1,8%. Южнокорейский ЦБ в прошлом году уменьшил ставку на 75 базисных пунктов. ВВП страны снизился на 1% в 2020 году.

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Версия на английском языке Bank of Korea raises base interest rate

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