Банк Франции: Инфляция в еврозоне движется к цели ЕЦБ в 2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, снизит ключевые процентные ставки в 2024 году, поскольку инфляция в еврозоне движется к целевому показателю регулятора в 2%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, снизит ключевые процентные ставки в 2024 году, поскольку инфляция в еврозоне движется к целевому показателю регулятора в 2%.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава Банка Франции и член руководства ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Мы добились прогресса в плане сдерживания темпов роста цен, - сказал он на французском новостном телеканале LCI в пятницу. - Мы уходим от экстренной борьбы с инфляцией, и вероятно, опустим ставки в этом году".

По его словам, экономика Франции будет "постепенно набирать рост" в ближайшие месяцы, поскольку средние темпы повышения зарплат в стране начали опережать темпы инфляции.

Банк Франции ожидает, что экономика страны избежит рецессии в 2024 году и увеличится примерно на 0,9%, отметил де Гало.