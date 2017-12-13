Bank BTB увеличивает уставный капитал на 28%

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Обязательства ОАО Bank BTB на сумму 14,45 млн манатов переведут в капитал первого уровня.

Об этом сообщил Report источник в банке.

По его словам, тем самым уставный капитал Bank BTB увеличится на 27,8%, с 52 млн до 66,45 млн манатов. Число акций банка номинальной стоимостью 1 000 манатов увеличится с 52 тыс. до 66,45 тыс.

Напомним, что Bank BTB создан в 2010 году. 75% акций принадлежат Нигяр Исмаил гызы Мехтиевой, 19% - Рзе Исмаил оглу Садигу (председатель Наблюдательного совета), а 6% - Тюказбан Ага гызы Махмудовой.