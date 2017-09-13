Bank BTB упростил процесс платежей для клиентов

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В результате сотрудничества между ОАО Bank BTB и ООО EasyPay оплаты Bank BTB можно производить через терминалы EasyPay. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Клиенты банка посредством терминалов EasyPay могут оплатить кредиты, пополнить депозитные счета, а также увеличивать счета, привязанные и не привязанные к платежным картам.

Для этого в терминалах оплат EasyPay в разделе Банки необходимо выбрать Bank BTB, при этом клиентам на экране предоставляется возможность произвести оплаты по трем основным направлениям, т.е. по кредитам, депозитам и счетам. Клиент определяется со способом оплаты, вводит код клиента и дату рождения в соответствующую строку, производит оплату. По окончании операции клиент получает чек подтверждения оплаты.

Получить более подробную информацию о услугах и продуктах можно обратившись в Информационный центр по номеру (012) 946 или на официальном сайте банка www.btb.az и странице в Facebook www.facebook.com/bankbtb.