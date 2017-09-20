Bank BTB проводит кредитную кампанию для сотрудников SOCAR

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Bank BTB по случаю 20 сентября - Дня нефтяников объявляет льготную кредитную кампанию. Как сообщает Report, все сотрудники SOCAR в течении 1 месяца с 20 сентября по 20 октября смогут воспользоваться выгодными условиями продукта "Наличные деньги".

В рамках кампании сотрудники SOCAR получат потребительский кредит с нулевой комиссией, кредиты суммой до 3 000 манатов без поручителя. Срок кредита равен 36 месяцам, максимальная сумма кредита до 5 000 манатов. Кредитный продукт "Наличные деньги" можно получить в головном офисе Bank BTB и во всех филиалах.

Получить более подробную информацию об услугах можно в Информационном центре по номеру (012) 946 или на официальном сайте банка www.btb.az и странице в facebook www.facebook.com/bankbtb.