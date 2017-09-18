Bank BTB проводит конкурс

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Bank BTB запустил конкурс "Викторина знаний", приуроченный к Дню знаний.

Об этом сообщили Report в банке.

По условиям конкурса каждому участнику предоставляется 15 вопросов с 4 возможными вариантами ответов. Время ответов 90 секунд. За каждый правильный ответ начисляется 50 баллов. За каждый неверный ответ вычитается 5 баллов. Также отметим, что за правильную последовательность ответов дополнительно в математической прогрессии начисляется по 5 баллов.

Одним из основных условий конкурса является то, что каждый участник сможет лишь один раз участвовать в конкурсе. Все участники, согласно условиям конкурса, должны отметить (Like) официальную Facebook страничку Bank BTB.

Конкурс продлится 1 неделю. Набравшие наибольшее количество баллов 3 участника будут объявлены победителями. Для участников, набравших одинаковое количество баллов, основным показателем в выборе победителя будет служить первенство участия. Победителям будут вручены денежные призы, размещенные на пластиковых картах Bank BTB. За 1-ое место - Mastercard Platinum и 500 ман, 2-ое место - Mastercard Gold и 250 ман, 3-е место - Mastercard Classic и 100 ман.