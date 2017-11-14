Bank BTB предлагает ипотечные кредиты под 7% годовых

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Bank BTB снизил годовую процентную ставку по ипотечным кредитам с 8% до 7% годовых. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По условиям кредитования, желающие получить ипотечный кредит должны оплатить 20% от суммы первоначального взноса. Кредит суммой до 150 тыс. манатов выдается сроком на 25 лет.

Основное преимущество ипотечного кредита от Bank BTB - это оперативное согласование документов на стандартную ипотеку. В случае своевременного предоставления документов в банк клиенты получат ответ в течении 1 недели, на основании которого могут провести сделку по купле-продаже.