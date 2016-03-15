​Bank BTB открыл новое отделение

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ ОАО Bank BTB открыло новое отделение для обслуживания клиентов. Отделение открыто по адресу Наримановский район, улица Ага Нейматуллы, дом 38, кв. 10.

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

В новой точке обслуживания клиентам будет предложен широкий выбор по банковским продуктам, возможность размещения депозитов на выгодных условиях, срочные денежные переводы, коммунальные оплаты, расчетно-кассовые операции и другие услуги.