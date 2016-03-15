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    ​Bank BTB открыл новое отделение

    Отделение расположено в Наримановском районе

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ ОАО Bank BTB открыло новое отделение для обслуживания клиентов. Отделение открыто по адресу Наримановский район, улица Ага Нейматуллы, дом 38, кв. 10. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

    В новой точке обслуживания клиентам будет предложен широкий выбор по банковским продуктам, возможность размещения депозитов на выгодных условиях, срочные денежные переводы, коммунальные оплаты, расчетно-кассовые операции и другие услуги. 

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