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    Bank BTB основал лизинговую компанию

    Министерство налогов зарегистрировало ОАО BTB Leasing

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало компанию ОАО BTB Leasing.

    Как сообщает Report, новая компания зарегистрирована по тому же юридическому адресу, где находится Bank BTB – г. Баку, Хатаинский район, ул. Юсифа Сафарова, 27.

    Уставный капитал BTB Leasing составляет 30 тыс. манатов. Эта сумма сложилась из 30 тыс. акций номинальной стоимостью 1 манат каждая.

    Юридическим представителем компании является Джавид Эльдар оглы Зейналов. До этого он занимал руководящие должности в Bank BTB, также являлся заместителем председателя правления ОАО Azerbaijan Credit Bank, который в настоящее время находится в процессе ликвидации.

    Напомним, что Bank BTB был создан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 52 млн манатов. 75% акций принадлежат Нигяр Исмаил гызы Мехтиевой, 19% - Рзе Исмаил оглу Садигу (председатель Наблюдательного совета), а 6% - Тюказбан Ага гызы Махмудовой. 

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