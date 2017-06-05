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    Bank BTB объявил о начале новой кредитной кампании

    Процентная ставка равна 30% годовых

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ ОАО Bank BTB объявляет новую кредитную кампанию сроком до конца июня. Основное преимущество кампании заключается в применении льготных условий к оплате основного долга.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, по условиям компании, первые 2 месяца достаточно оплатить проценты, без оплаты основного долга.

    Помимо этого кредит можно получить и в качестве кредитной линии. В этом случае пластиковая карта Visa Classic или Masterсard Standard предоставляется клиентам в подарок. В рамках кампании максимальный срок кредита 24 месяца. Максимальная сумма кредита 3 тыс. манатов. Для получения кредита нет необходимости в поручителе. Процентная ставка равна 30% годовых.

    Для получения кредита необходимо предоставить удостоверение личности и справку с места работы. Справка с места работы может быть и в электроном виде. 

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