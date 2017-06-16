Bank BTB объявил о начале кредитной кампании

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ ОАО Bank BTB по случаю профессионального праздника объявляет льготную кредитную кампанию для работников здравоохранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В рамках кампании потребительский кредит будет выдаваться с нулевой комиссией, до 3 000 манатов без поручителя. Срок кредита равен 36 месяцам, максимальная сумма - до 5 000 манат. Кампания продлится до 15 июля. Кредитный продукт "Наличные деньги" можно получить в головном офисе Bank BTB и во всех филиалах.

Сегодня Bank BTB представлен 10 филиалами, 7 отделениями и департаментом клиентского обслуживания при головном офисе.