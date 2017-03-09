Bank BTB дал старт новой кредитной кампании

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Bank BTB проводит новую кредитную кампанию “Sağ-SalaMart”. По условиям кампании, мужчины могут обратиться за кредитной линией в 1 000 манат. В качестве дополнительного бонуса бесплатно предоставляется пластиковая карта.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, кампания продлится до 31 марта.

Также по желанию клиента определяется вид карты Mastercard Standard или VISA Classic. Срок кредита 12 месяцев. Получить кредитную линию можно в любом филиале Bank BTB.

Bank BTB основан в 2010 году, имеет 10 филиалов, 6 отделений и департамент клиентского обслуживания при головном офисе.