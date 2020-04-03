Банк БРИКС выпустил бонды в юанях для помощи Китаю в борьбе с коронавирусом

Новый банк развития БРИКС разместил на китайском межбанковском рынке облигаций трехлетние бонды в валюте КНР на 5 млрд юаней (около 704,2 млн долларов США) для финансирования программы по предоставлению стране кредита на борьбу с новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в пятницу на сайте банка.

«Цель выпуска этих облигаций — поддержать правительство Китая в финансировании сферы здравоохранения в провинциях Хубэй, Гуандун и Хэнань, которые больше всего пострадали от COVID-19. Полученные средства по облигациям в полном объеме будут использованы для финансирования программы экстренной помощи КНР в размере 7 млрд юаней (около 985 млн долларов США), которая была утверждена советом директоров банка 19 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

В сообщении пресс-службы отмечаются привлекательные ценовые параметры выпущенных облигаций. В банке уточнили, что они «лежали на нижней границе объявленного ценового диапазона». Это первые выпущенные международным банком развития в Китае облигации в юанях, направленные на борьбу с коронавирусом.

Решение совета директоров Нового банка развития БРИКС предоставить Китаю кредит почти на 1 млрд долларов — первая для финансового учреждения программа экстренной помощи в ответ на вспышку коронавируса в одной из стран-членов, также это крупнейший заем фининститута на сегодняшний день. Предоставление данной помощи, как указали в банке, станет частью «глобального ответа» по сдерживанию распространения вируса.