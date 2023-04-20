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Банк БРИКС разместил трехлетние "зеленые" бонды на 1,25 млрд долларов

Банк БРИКС разместил трехлетние "зеленые" бонды на 1,25 млрд долларов Созданный странами БРИКС (союз пяти государств - Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) Новый банк развития разместил трехлетние "зеленые" бонды на международных рынках капитала на сумму в 1,25 млрд долларов.
Финансы
20 апреля 2023 г. 17:30
Банк БРИКС разместил трехлетние зеленые бонды на 1,25 млрд долларов

Созданный странами БРИКС (союз пяти государств - Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) Новый банк развития разместил трехлетние "зеленые" бонды на международных рынках капитала на сумму в 1,25 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения.

В банке указали, что это первые "зеленые" бонды, выпущенные НБР в долларах США. Соответствующий выпуск осуществлен в рамках программы среднесрочных еврооблигаций объемом в 50 млрд долларов, которая была зарегистрирована банком в декабре 2019 года. Поступления от выпуска облигаций будут направлены на финансирование или рефинансирование соответствующих "зеленых" проектов, что предусмотрено политикой устойчивого финансирования НБР.

Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

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Версия на английском языке BRICS bank places $1.25B three-year green bonds

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