Банк БРИКС разместил трехлетние "зеленые" бонды на 1,25 млрд долларов

Созданный странами БРИКС (союз пяти государств - Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) Новый банк развития разместил трехлетние "зеленые" бонды на международных рынках капитала на сумму в 1,25 млрд долларов.

Созданный странами БРИКС (союз пяти государств - Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) Новый банк развития разместил трехлетние "зеленые" бонды на международных рынках капитала на сумму в 1,25 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения.

В банке указали, что это первые "зеленые" бонды, выпущенные НБР в долларах США. Соответствующий выпуск осуществлен в рамках программы среднесрочных еврооблигаций объемом в 50 млрд долларов, которая была зарегистрирована банком в декабре 2019 года. Поступления от выпуска облигаций будут направлены на финансирование или рефинансирование соответствующих "зеленых" проектов, что предусмотрено политикой устойчивого финансирования НБР.

Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.