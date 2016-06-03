​Банк Англии выпустит в обращение новую пластиковую банкноту

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Управляющий Банка Англии Марк Карни продемонстрировал новую пятифунтовую банкноту с изображением бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля на аверсе.

Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, эта купюра стала первой пластиковой в истории денежного обращения на территории Англии и Уэльса. В обращение банкнота поступит 13 сентября текущего года.

Как заявил Карни, новая купюра существенно удобнее старых бумажных. Во-первых, она меньше по размерам, во-вторых, ее можно складывать в карманах или бумажниках без угрозы обветшания. По утверждению главы британского ЦБ, банкнота может выдержать стирку, укус бульдога и ей не повредит, к примеру, пролитое красное вино.

Ожидается, что в среднем каждая такая купюра сможет служить пять лет, в два с половиной раза дольше бумажной того же достоинства. Ее себестоимость с учетом срока службы, таким образом, будет ниже.