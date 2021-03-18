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Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1% Банк Англии: Перспективы экономики, и особенно спроса и предложения в период восстановления после пандемии, остаются неопределенными
Финансы
18 марта 2021 г. 17:12
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза регулятора.

Он также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Выкуп гособлигаций составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов.

Решения регулятора полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

Ставка находится на уровне 0,1% с 19 марта 2020 года. В марте регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку — сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 базисных пунктов, до 0,1%.

Регулятор отмечает, что продолжит внимательно следить за ситуацией. "Если прогноз по инфляции ухудшится, комитет по монетарной политике готов предпринять любые необходимые дополнительные действия", — отмечает регулятор.

Комитет не намерен ужесточать денежно-кредитную политику, по крайней мере до тех пор, пока не появятся четкие признаки значительного прогресса в достижении устойчивого целевого показателя инфляции в 2%.

Банк Англии добавляет, что перспективы экономики, и особенно спроса и предложения в период восстановления после пандемии, остаются неопределенными. Они по-прежнему зависят от ситуации с пандемией коронавируса, мер, принимаемых для защиты здоровья населения, и от того, как домохозяйства, предприятия и финансовые рынки реагируют на эти события.

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Версия на английском языке Bank of England keeps base interest rate at 0.1%

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