Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25% годовых.

Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25% годовых.

Как передает Report, это следует из сообщения на его сайте.

Большинство экспертов ожидало, что регулятор, выполняющий функции центробанка, примет именно такое решение, даже несмотря на то, что инфляция в мае сократилась до целевого показателя 2%.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии оставляет ставку неизменной на протяжении семи заседаний подряд, сохраняя ее на самом высоком уровне за последние 16 лет. Как ожидает рынок, регулятор должен приступить к снижению ставки не ранее ноября.