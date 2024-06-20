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Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25% годовых.
Финансы
20 июня 2024 г. 15:15
Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25% годовых.

Как передает Report, это следует из сообщения на его сайте.

Большинство экспертов ожидало, что регулятор, выполняющий функции центробанка, примет именно такое решение, даже несмотря на то, что инфляция в мае сократилась до целевого показателя 2%.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии оставляет ставку неизменной на протяжении семи заседаний подряд, сохраняя ее на самом высоком уровне за последние 16 лет. Как ожидает рынок, регулятор должен приступить к снижению ставки не ранее ноября.

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Версия на английском языке Bank of England maintains interest rate at 5.25%

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