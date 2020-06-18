​Банк Англии сохранил базовую ставку стабильной

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был увеличен до 745 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за поддержание ставки на уровне 0,1%", - говорится в сообщении Банка Англии.

Также большинство членов комитета проголосовали за расширение программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов еще на 100 млрд фунтов - до 745 млрд, сообщил британский регулятор.

Комитет отметил, что, несмотря на признаки постепенного восстановления британской экономики, произведенное смягчение денежно-кредитной политики оправдано для достижения целевых уровней экономических показателей.