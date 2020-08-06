Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне

Такое решение было принято по итогам заседания регулятора

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был также сохранен на уровне 745 млрд фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%", - сообщил английский регулятор по итогам заседания.

Кроме того, члены комитета проголосовали за сохранение программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на уровне 745 млрд фунтов стерлингов.

В Банке Англии добавили, что будут продолжат следить за ситуацией и готовы скорректировать денежно-кредитную политику в соответствии со своими полномочиями, однако не намерены ужесточать ее до тех пор, пока не появятся четкие доказательства преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и устойчивого движения показателя инфляции к цели в 2%.

Английский регулятор также отметил, что несмотря на то, что за последние месяцы экономическая активность в мире усилилась, в целом она остается ниже уровней 2019 года. В частности, согласно прогнозам, ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года будет более чем на 20% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года.

"Развитие экономики в решающей степени будет зависеть от ситуации с пандемией и от мер, принимаемых для защиты здоровья населения, а также от того, как правительства, домохозяйства и бизнес реагируют на эти факторы", - отметили в английском ЦБ.

Следующее заседание Банка Англии запланировано на 17 сентября 2020 года.